بالفيديو.. شرح الدرس الـ 9 في اللغة الإنجليزية لأولى ابتدائي مع أشطر

كتب- محمد أبو بكر:

يُقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

وتأتي حلقة اليوم السبت، من أشطر، عن شرح الدرس التاسع للغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الأول، وذلك قبل انطلاق امتحانات نصف العام 2025، لصفوف النقل.

التعليم تشدد على عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين

تقرر عقد امتحانات نصف العام 2025، لصفوف النقل بجميع المراحل يوم 11 يناير 2025، في حين يحل موعد امتحانات نصف العام 2025 للشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2025.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (6، 7، 8، 19) من شهر يناير 2025.

يُذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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