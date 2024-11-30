فيديو.. شرح الدرس الـ 8 في اللغة الإنجليزية لأولى ابتدائي مع أشطر

كتب- محمد أبو بكر:

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وتأتي حلقة اليوم السبت، من أشطر، عن شرح الدرس الثامن للغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الأول، وذلك قبل انطلاق امتحانات نصف العام 2025، لصفوف النقل.

موعد امتحانات نصف العام الدراسي

تعقد موعد امتحانات نصف العام 2025، لصفوف النقل بجميع المراحل يوم 11 يناير 2025، في حين يحل موعد امتحانات نصف العام 2025 للشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2025.

وستبدأ الامتحانات يوم 11 يناير وتنتهي يوم 16 يناير لصفوف النقل، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18 يناير حتى يوم 23 يناير 2025.

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