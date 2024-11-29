فيديو.. شرح الدرس السادس في اللغة الإنجليزية لأولى ابتدائي مع أشطر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يُقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

وتأتي حلقة اليوم الجمعة، من أشطر، عبارة عن شرح الدرس السادس في مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائى، وذلك قبل انطلاق امتحانات نصف العام 2025، لصفوف النقل.

موعد امتحانات نصف العام الدراسي

وتعقد موعد امتحانات نصف العام 2025، لصفوف النقل بجميع المراحل يوم 11 يناير 2025، في حين يحل موعد امتحانات نصف العام 2025 للشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2025.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستبدأ يوم 11 يناير وتنتهى يوم 16 يناير لصفوف النقل، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18 يناير حتى يوم 23 يناير.

ووجهت الوزارة، بأن يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

- تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير ٢٠٢٥ وتنتهي في 16 يناير ٢٠٢٥، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

- تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11 يناير إلى 16 يناير 2025.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18 يناير ٢٠٢٥ وتنتهي في 23 يناير 2025.

- يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

- تعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

- اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين

وشددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (٦،٧،٨،١٩) من شهر يناير ٢٠٢٥.

يُذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

اقرأ أيضا:

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. السيسي: ستظل القضية على رأس أولوياتنا

شبورة وأمطار وبرودة بهذه المناطق.. حالة الطقس غدا السبت