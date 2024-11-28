وكيل تعليم الجيزة يحيل أحد العاملين للشئون القانونية خلال تفقده مدارس العجوزة

كتب- أحمد الجندي:

واصل سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولاته الميدانية التفقدية، والتي تأتي كخطوة حازمة نحو تحقيق الانضباط ورفع الأداء داخل المؤسسات التعليمية، حيث تفقد مدارس إدارة العجوزة التعليمية صباح اليوم، الخميس، لمتابعة سير العملية التعليمية.

وشملت الزيارة العديد من المدارس، منها مدرسة السيدة خديجة الابتدائية، مدرسة أم المؤمنين الابتدائية، مدرسة نبيل الردة الرسمية لغات، ومدرسة المهندسين الإعدادية بنين.

وأكد "عطية" على أهمية الاهتمام بالنظافة العامة بالمدارس، حيث أمر بالنظافة الشاملة للفصول ودورات المياه، مع توثيق عمليات التنظيف بفيديوهات يتم إرسالها للإدارة، تأكيدًا على الشفافية والالتزام. كما شدد على تحديث سجل الطلاب الضعاف ووضع خطط علاجية عملية تعكس التزام المدارس برفع مستوى الطلاب أكاديميًا، بعيدًا عن الحلول النظرية.

وكيل الجيزة يلزم الموجهين بحضور الطابور صباحًا

وبحسب بيان، شدد وكيل التربية والتعليم بالجيزة على أهمية التعامل مع أولياء الأمور بحسن الخلق والاحترام، دون تعالٍ أو تعقيد، مع إنجاز المهام المكلف بها الإداريون في أسرع وقت ممكن لضمان رضا المواطن. كما ألزم الموجهين بحضور الطابور صباحًا ومتابعة الأداء التعليمي بدقة، مع التوجيه باتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي موجه يتقاعس عن دوره في دعم المدارس.

وأصدر "عطية" أوامر بنقل العهدة المدرسية فورًا من المدارس التي تمتلك فائضًا إلى تلك التي تعاني من نقص في التجهيزات، مع إصلاح المقاعد وإعادة تدويرها لسد العجز في المقاعد. كما أحال أحد العاملين في إحدى المدارس إلى الشئون القانونية بالمديرية بسبب تقاعسه عن أداء مهامه، مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد.

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