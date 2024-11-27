وزير التعليم العالي يكلف "الجيوشي" للقيام أعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

القاهرة- أ ش أ:

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، تكليف الدكتور أحمد الجيوشي فتوح موسى الأستاذ المتفرغ بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان؛ للقيام بتسيير أعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

يذكر أن الدكتور أحمد الجيوشي قد شغل العديد من المناصب منها نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني الأسبق، وعميد كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان، وعالم زائر في معهد التكنولوجيا الحيوية بألمانيا، وعضو مجموعة خبراء الاتحاد الإفريقي للتعليم الفني.

كما أن للدكتور أحمد الجيوشي أكثر من 30 بحثًا علميًا منشورًا في مجلات علمية دولية، فضلًا عن خبراته في مجال التدريب بمراكز التدريب المختلفة، ومُحكم خارجي لرسائل الدكتوراه في بعض الجامعات الأجنبية، وُمحكم دولي للعديد من المجلات العلمية الدولية.