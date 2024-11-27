برلمانية لوزير التعليم: ما موقف الأسر البسيطة من إرسال تقييم أبنائها المنزلي عبر الإنترنت؟

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن وضع استراتيجية التعليم داخل المدارس بالنظام الحديث، وما موقف القرى والنجوع والأماكن البعيدة عن شبكة الإنترنت للتواصل مع مدرسات الفصل، لإرسال التقييم المنزلي عبر الإنترنت، من خلال التقييم المنزلي للطلبة؟

وتساءلت متى، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن تعليق محمد عبد اللطيف وزير التعليم والتعليم الفني، عن الأمهات اللاتي لا يكون في مقدرتهن شراء موبايلات حديثة يُحملن عليها تطبيق الواتس آب، لاستلام الواجبات أو التقييمات المنزلية عبر الواتس آب لأطفالهن من المدرسات، قائلةً: "هل الأم التي تحمل موبايل عادي لديها القدرة علي دفع قيمة الإنترنت؟!".

وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في التعليم العادي وليس التعليم الإنترناشيونال أو الأمريكي، مشيرةً إلى أن هناك فجوةً كبيرةً بين الواقع والمطلوب على أرض الواقع.

وطالبت النائبة وزيرَ التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التدخل لحل هذه الأزمة سريعًا، في ظل ضعف القدرة المالية لعدد كبير من الأُسر المصرية، والتي تعيقهم عن توفير الإنترنت المنزلي واستخدام تليفونات حديثة باهظة الثمن، لإرسال التقييم المنزلي إلى المدرسين، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها العديد من الأُسر المصرية البسيطة في مصر.

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