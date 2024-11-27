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"التعليم" توجه المديريات التعليمية بعقد اختبارات إملاء للطلاب ضعاف السمع

01:29 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات للمديريات التعليمية بشأن تنفيذ برنامج علاجي للطلاب ضعاف المستوى في الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2024-2025.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه استكمالاً للتعليمات الواردة إلينا من الوزارة بخصوص تطبيق البرنامج على التلاميذ ضعاف المستوى بالصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية الذي تم تنفيذه على مستوى المحافظة خلال شهر نوفمبر الحالي.

وأشارت المديريات إلى أنه سيتم عقد اختبار إملاء لقياس مدى التقدم في مستوى التلاميذ الذين خضعوا للبرنامج العلاجي، ورصد نتيجة الإملاء بقاعدة البيانات المرسلة من التعليم الابتدائي بالمديرية عقب الانتهاء من التصحيح مباشرة، موضحا فيه «عدد الطلاب واسم الإدارة، واسم المدرسة، والصف، والبرنامج الزمني للبرنامج العلاجي، وعدد التلاميذ أكثر من 5 درجات، معدل الإنجاز».

وأكدت المديريات التعليمية، أنه سيتم تنفيذ نماذج الإملاء التي سيتم إرسالها من التعليم الابتدائي بالمديرية على أن يتم تنفيذ اختبار الاملاء يوم الخميس 28 نوفمبر الفترة الثانية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي على مستوى المحافظة علماً بأنه يوجد نماذج الفترة الصباحية والفترة المسائية، مع اعتبار الموضوع مسئولية مدير عام الإدارة شخصيا.

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