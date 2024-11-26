بعد زيارة وزير التعليم لها.. تعرف على مدرسة "مجموعة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية"

كتب- أحمد الجندي:

تعد مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية من أهم مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى تختص بمجال إصلاح وصيانة السيارات كما تقدم العديد من المميزات لطلابها، بجانب تطبيقها لمناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات يتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى.



مميزات مدرسة فولكس فاجن

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- توفير الزي المدرسي.

- مكافأت مالية أثناء فترة التدريب.

يحصل خريجي المدرسة على شهادة الدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.



شروط القبول بمدرسة فولكس فاجن

وبحسب ما أعلنه الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فإن شروط القبول كالتالى:

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التى تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.



شروط التقديم بمدرسة فولكس فاجن

- أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية.

- ألا يزيد السن عن 18 عام.

- أن لا يقل مجموع الشهادة الإعدادية عن 220 درجة.



الاوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة فولكس فاجن

بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها.

صورة استمارة النجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة)

صورة شهادة الميلاد + شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب.

عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

صورة بطاقة ولى الأمر.

طلب التحاق بالمدرسة.

حافظة مستندات.

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