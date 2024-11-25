تقييمات وواجبات.. خبير تربوي يوضح أهمية الأنشطة الطلابية في المدارس

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إنه في ظل التركيز على الواجبات والتقييمات الأسبوعية، ظهرت عدة جوانب أساسية يتم إهمالها في النظام التعليمي الحالي؛ كإغفال إتاحة الأنشطة للطلاب لتفريغ طاقاتهم في المدارس؛ خصوصًا أنهم في سن الطفولة والمراهقة.

وأوضح شوقي، في تصريحات صحفية له، أن هناك جوانب مهمة تم إهمالها في التعليم، في ظل التركيز الشديد على الواجبات والتقييمات، قائلًا "نلاحظ ذلك بعد ارتفاع ظاهرة العنف بالمدارس هذا العام"؛ وهي كالتالي:

- تعتبر الأنشطة المدرسية هي البديل الوحيد المجاني للنادي؛ مما يجعل هؤلاء الطلاب يخرجون طاقاتهم في صورة عنف وعدوان.

- إغفال اكتشاف مواهب الطلاب في المجالات المختلفة؛ مثل الرياضة والفن والثقافة، مما أهدر آلاف المواهب التي قد تفيد مصر .

- إغفال الاهتمام بالدروس العملية في المعامل؛ ولذا أصبحت الدروس نظرية فقط في الكثير من المدارس .

- عدم الاهتمام بالتربية الوجدانية للطلاب من خلال تعليم الطلاب في مواقف حقيقية كيفية ضبط انفعالاتهم وإدارتها.

- إغفال اكتشاف الطلاب ذوي صعوبات التعلم أو ذوي المشكلات السلوكية، ووضع البرامج العلاجية لهم.

- عدم وضع برامج إثرائية للطلاب المتفوقين للحفاظ على تفوقهم في المواد المختلفة.

- إغفال مشاركة الطلاب في أنشطة إنتاجية حقيقية مفيدة لهم والمدرسة.

وأكد الخبير التربوي أهمية النظر إلى التعليم باعتباره عملية شاملة تركز على تنمية الشخصية والمواهب بجانب التحصيل الأكاديمي والتركيز المفرط على الواجبات والتقييمات الشكلية.

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