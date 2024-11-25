موعد امتحانات منتصف العام للشهادة الإعدادية 2025

كتب- أحمد الجندي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنظيم مواعيد عقد الامتحانات المحلية للفصل الدراسي الأول بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي/ لغات) لطلاب الشهادة الإعدادية، وإلحاقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2024/ 2025.

موعد امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت الوزارة أن موعد امتحانات منتصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية 2025 سيكون بدايةً من يوم 18 يناير الموافق السبت وتنتهي في يوم 23 يناير الموافق الخميس.

وبحسب بيان وجهت الوزارة، بأن يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

- تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير وتنتهي في 16 يناير على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

- تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11 يناير وتنتهى فى 16 يناير.

- يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

- تعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

- اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

وشددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أي امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (6،7،8،19) من شهر يناير 2025.

اقرأ أيضاً:

"التعليم" تُعلن مواعيد امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

8 إجراءات احترازية من "مديريات التعليم" لحماية الطلاب من مخاطر الأمطار

قرار جديد من "التعليم" بشأن معلمي المرحلة الابتدائية

التعليم تنفي تعميم ترحيل امتحانات صفوف النقل لشهر نوفمبر إلى بداية ديسمبر