وزير التعليم يتفقد مدرسة "مجموعة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية" بالمقطم

كتب- أحمد الجندي:

زار محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة "مجموعة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية" بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

وزار "عبداللطيف" أيضا الورش واستمع لشرح أحد المعلمين على نموذج لمحرك سيارة ومدى استفادة الطلاب من هذه النماذج المصنعة، كما تفقد معمل الكيمياء والفيزياء وعددًا من الفصول.

وبحسب بيان صحفي، وفي ختام الجولة، أجرى الوزير حوارا أبويا مع الطلاب والطالبات حول شغفهم بدراسة مجال السيارات في المدرسة وأهدافهم بعد انتهاء الدراسة، ومدى استفادتهم من الدراسة بالمدرسة، حيث أكد الطلاب والطالبات من جانبهم على تطلعهم للعمل في هذا المجال والالتحاق بكليات الهندسة لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

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