بعد زيارة وزير التعليم لها.. تعرف على نظام الدراسة بأكاديمية السويدي الفنية

كتب- أحمد الجندي:

شهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، حفل تكريم الدفعة الحادية عشرة لخريجي أكاديمية السويدي الفنية للعام الدراسي ۲۰۲٤/۲۰۲۳، في التخصصات المختلفة، والتي يبلغ عدد طلابها ٥٤٠ طالبًا وطالبة.

ويرصد مصراوي من خلال التقرير التالي كل ما يخص أكاديمية السويدي الفنية وهي مدرسة ثانوية فنية تعمل بنظام التعليم والتدريب المزدوج، وهي معتمدة من وزارة التربية والتعليم وتعتبر من أهم النظم التعليمية حيث يعتمد التدريب العملى بها على 80% فى المصانع و 20% تعليم أكاديمي نظري مما يعطى طلابها قدرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.

شروط التقديم لأكاديمية السويدى الفنية

وبحسب ما أعلنه الموقع الرسمي لأكاديمية السويدى الفنية فإن شروط التقديم كالتالي:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون خريج مدرسة إعدادية عامة.

- الحصول على الشهادة الإعدادية لعام 2024 بمجموع 220 درجة كحد أدنى.

- ألا يتجاوز عمر الطالب 18 عامًا في أول أكتوبر 2023.

- اجتياز اختبارات وشروط القبول.

- يتم تحديد شروط القبول وفقًا لكل تخصص.

التخصصات الدراسية بأكاديمية السويدى الفنية

تقدم الأكاديمية مجموعة متنوعة من التخصصات، منها:

- فني إنتاج مكونات طاقة (كابلات ومحولات).

- فني تشغيل وصيانة ميكانيكية.

- فني إلكترونيات صناعية.

- فني تشغيل ماكينات بلاستيك.

- فني تكنولوجيا الصناعات الدوائية.

- فني تكنولوجيا الطباعة والتغليف.

- فني تشغيل وصيانة معدات ثقيلة.

- فني البرمجيات والتطبيقات الصناعية.

- فني مسارات كهربائية سابقة التجهيز.

- فني عمليات المخازن.

مميزات الدراسة بأكاديمية السويدي الفنية

يحصل الخريج على عدة شهادات منها:

- شهادات معتمدة دوليًا ومحليًا.

- شهادة الجدارات الدولية المعتمدة من الغرفة التجارية الألمانية.

- شهادة الدبلوم الفني من وزارة التربية والتعليم.

- شهادة تدريب عملي من المصانع.

- شهادة اللغة الإنجليزية الفنية من جامعة كامبريدج بإنجلترا.

ويحصل الطالب على مميزات أخرى أثناء فترة الدراسة وهي:

- توفير الزي المدرسي.

- وسائل نقل من نقاط تجمع إلى الأكاديمية والمصانع.

- تقديم وجبة غذائية أثناء التدريب العملي.

- بدل تدريب عملي يصل إلى 400 جنيه شهريًا للسنة الأولى.

- إمكانية التعلم عن بُعد.

لماذا أكاديمية السويدي الفنية؟

- توفر الأكاديمية بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التدريب العملي والدراسة النظرية.

- تمنح الطلاب فرصًا مميزة للعمل في مصانع كبرى بعد التخرج.

- تؤهل الطلاب بخبرات عملية وشهادات دولية معتمدة، مما يفتح أمامهم مجالات متعددة في سوق العمل.

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