هل يتم تعطيل الدراسة بسبب الأمطار؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض غدًا الإثنين بنحو درجتين لـ3 درجات، مشيرًا إلى أن حالة عدم الاستقرار الجوية مستمرة غدًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة والصعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن انخفاض درجات الحرارة ستنتهي ذروته حتى نهاية الأسبوع الجاري، منوها أن البلاد ستشهد سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على محافظات الشمال والوجه البحري وشمال الصعيد.

وبشأن حالة الطقس غدًا، حذر الدكتور محمود القياتي من استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وأوضح إن المحافظات الساحلية هي الأشد كثافة لسقوط الأمطار، ومسئولية تعطيل الدراسة بالمحافظات مسئولية المحافظة فقط، ويتم التنسيق مع الأجهزة المعنية حالة وجود أمر يستدعي تعطيل الدراسة.

واختتم قائلا: "نسير في معدلات فصل الخريف بشكل طبيعي، ومن المتوقع أن يكون شتاء هذا العام مشابها للعام الماضي دون أي تغيير، وهناك مسودة يتم إعدادها حاليا بشأن طقس الشتاء المقبل".

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