8 إجراءات احترازية من "مديريات التعليم" لحماية الطلاب من مخاطر الأمطار
كتب- أحمد الجندي:
أعلنت مديريات التربية والتعليم تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية في المدارس؛ للحفاظ على سلامة الطلاب خلال هطول الأمطار .
وأوضحت المديريات التعليمية أن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع موجة الطقس الممطرة التي تشهدها محافظات مصر حاليًّا.
الإجراءات الاحترازية في المدارس
- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.
- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء، وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم.
- مراجعة جميع وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة.
- التأكد من نظافة أسطح المدارس، وعدم وجود أية مخلفات أو رواكد عليها، وتسليك مسالك المطر.
- عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.
- التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء والمدن في رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار.
- التواصل مع غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية في حالة الطوارئ.
- ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأية ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجه السرعة.
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