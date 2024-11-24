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8 إجراءات احترازية من "مديريات التعليم" لحماية الطلاب من مخاطر الأمطار

04:25 م الأحد 24 نوفمبر 2024

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديريات التربية والتعليم تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية في المدارس؛ للحفاظ على سلامة الطلاب خلال هطول الأمطار .

وأوضحت المديريات التعليمية أن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع موجة الطقس الممطرة التي تشهدها محافظات مصر حاليًّا.

الإجراءات الاحترازية في المدارس

- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء، وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم.

- مراجعة جميع وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة.

- التأكد من نظافة أسطح المدارس، وعدم وجود أية مخلفات أو رواكد عليها، وتسليك مسالك المطر.

- عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.

- التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء والمدن في رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار.

- التواصل مع غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية في حالة الطوارئ.

- ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأية ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجه السرعة.

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مديريات التربية والتعليم حماية الطلاب من مخاطر الأمطار المدارس
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