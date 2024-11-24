قرار جديد من "التعليم" بشأن معلمي المرحلة الابتدائية

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها اليوم الأحد، عدم مشاركة معلمي المرحلة الابتدائية في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

ترشيح رؤساء اللجان في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأرسلت مديريات التربية والتعليم تعليمات إلى الإدارات التعليمية بضرورة ترشيح رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية من قِبل مدير عام الإدارة التعليمية مباشرةً، على أن يتم ذلك تحت مسؤوليته الشخصية.

الاستعانة بمعلمي المرحلتَين الإعدادية والثانوية

وأكدت المديريات التعليمية ضرورة تكليف معلمي المرحلتَين الإعدادية والثانوية والعاملين بالإدارات التعليمية بأعمال المراقبة والملاحظة في امتحانات الشهادة الإعدادية، مع التشديد على عدم مشاركة معلمي المرحلة الابتدائية في هذا العمل.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

- الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي لتسجيل استمارة الإعدادية 2024 بعد أن يتم تفعيله.

- تحديد الخدمات الإلكترونية.

- اختيار أيقونة التقديم إلى امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024/ 2025.

- تسجيل الدخول.

- تسجيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب، والذي يتم تفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب، بعد التأكد من صحة البيانات التي تم تسجيلها في قاعدة البيانات.

- تسجيل الرقم السري.

- تظهر الاستمارة.

- تسجيل البيانات المطلوبة، ويجب مراجعتها بدقة.

- رفع الطالب الصورةَ الشخصية وتكون مُطابقة للصورة التي يتم إرسالها إلى المدرسة.

- بعد الانتهاء من التسجيل، يجب مراجعة البيانات المسجلة قبل الضغط على حفظ.

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