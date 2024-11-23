وزير التعليم يشهد حفل تكريم الدفعة الـ11 لخريجي أكاديمية السويدي الفنية 2023/2024

كتب- أحمد السعداوي:

شهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، حفل تكريم الدفعة الحادية عشرة لخريجي أكاديمية السويدي الفنية للعام الدراسي ۲۰۲٤/۲۰۲۳، في التخصصات المختلفة، والتي يبلغ عدد طلابها ٥٤٠ طالبًا وطالبة، وتنظمه مؤسسة السويدي إلكتريك بمقر المؤسسة بالتجمع الخامس.

جاء ذلك بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إلكتريك، والمهندس صادق السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة السويدي إلكتريك، والدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وحنان الريحاني الأمين العام لمؤسسة السويدي إلكتريك والرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية، وشركاء النجاح من الرؤساء التنفيذيين الذين يمثلون الشركاء الأكاديميين والفنيين، والقيادات التنفيذية من مؤسسة السويدي إلكتريك.

وأعرب محمد عبد اللطيف عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل؛ لتكريم خريجي أكاديمية السويدي الفنية، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم لهم، وتجديد التزام الدولة معهم، إيمانًا بأنهم الفرصة والمستقبل الواعد لهذا الوطن.

وقال وزير التربية والتعليم: إن ما نشهده اليوم يأتي توثيقًا لمجهودات عظيمة بُذلت، وثمارًا لمشروعات نُفذت بعد أن تم بناء فلسفتها؛ لصناعة أجيال مختلفة من خلال صروح تعليمية بمشاركة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص؛ لنسهم سويًّا في بناء نهضة هذا الوطن، لا سيما بعدما أولت الدولة كامل الاهتمام بالارتقاء بمنظومة التعليم الفني في مصر.

وأشار الوزير إلى أن أكاديمية السويدي الفنية تشهد، اليوم، تخرج جيل هو نتاج منظومة تعليمية متكاملة تدمج بين المعرفة النظرية والتدريب العملي، مؤكدًا أن هذه المنهجية التي تقوم عليها مثل هذه الأكاديميات تعد تجربة متميزة؛ لربط التعليم بسوق العمل ومتطلباته، والذي بدوره يشهد تغيرات سريعة تحتاج إلى استعداد دائم ومستمر.

وأوضح الوزير أن التكنولوجيات المتطورة والذكاء الاصطناعي تحمل لنا اليوم آفاقًا جديدة تفرض علينا تجهيز وبناء أجيال لمستقبل تجاوز فيه وصف الأمية من الأمية الرقمية إلى الأمية البرمجية.

ووجه الوزير محمد عبد اللطيف رسالة إلى الخريجين؛ قائلًا: "شرفت اليوم بمشاركتي حفلكم وأنتم على أعتاب فصل جديد من حياتكم مقبلين على مستقبل مثقل بالتحديات، مليء بالفرص، جدير بالاجتهاد، فمن المؤكد أن ما اكتسبتموه من مهارات ومعارف خلال دراستكم هو حجر الأساس لبناء طريق، أدعوكم أن تتمسكوا فيه؛ بقيمكم الأخلاقية ومسؤوليتكم الوطنية، واصلوا سعيكم نحو التعلم والتميز، وأخلصوا نياتكم، واجتهدوا في سبيل أهدافكم، واتركوا أثرًا يليق بكم".

وتقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير للمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إلكتريك، على جهوده في دعم منظومة التعليم الفني في مصر، ووجه الشكر لكل القائمين على هذا الصرح التعليمي، وأولياء أمور الخريجين وأسرهم شركاء النجاح والعطاء.

ورحب المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إلكتريك، بمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والحاضرين، معربًا عن سعادته بوجوده في هذا الحدث؛ لتخريج دفعة جديدة من أكاديمية السويدي الفنية، والتي تضم أوائل على مستوى الجمهورية، وأوائل على مستوى محافظة الشرقية.

وأكد المهندس أحمد السويدي أهمية الاستثمار في العمال والفنيين والذي يساعد في حدوث التنمية في دول مثل ألمانيا، مشيرًا إلى أن مؤسسة السويدي تستهدف الوصول إلى ٢٥ ألف طالب، موجهًا الشكر إلى الشركاء والداعمين لمؤسسة السويدي الفنية والداعمين للطلاب.

وأعرب المهندس صادق السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة السويدي إلكتريك، والرئيس التنفيذي لشركة السويدي للصناعات، عن سعادته بهذا الحفل، مؤكدًا أن مستقبل هذا البلد في التعليم الفني والارتقاء به، موجهًا الشكر إلى كل الداعمين الدائمين للأكاديمية منذ سنوات.

وكرم الوزير محمد عبد اللطيف الطلاب الأوائل من الخريجين الذين حققوا إنجازات أكاديمية وعملية متميزة.

وتضمن الحفل عرضًا لقصص نجاح ملهمة لطلاب أكاديمية السويدي الفنية؛ قدمه حسن أشرف من ذوي الهمم، حيث استعرض بلغة الإشارة قصة نجاحه بأكاديمية السويدي، ومشاركته في العديد من الفاعليات، وما اكتسبه من قيم وثقة بالنفس وحافز على الاستمرار، وكذلك عرضًا لإيهاب مؤمن، ومريم عبد العزيز من خريجي أكاديمية السويدي؛ تحدثا عن التدريب الذي تلقياه في شركة السويدي من خلال ملتقى التوظيف الذي نظمته الأكاديمية عقب تخرجهما وكيف طورا من شخصيتهما نتيجة الدعم ورعاية الأكاديمية لذوي الهمم والدمج والتنمية والاستثمار في الإنسان.

وتم خلال الحفل عرض فيلم تسجيلي عن أكاديمية السويدي الفنية؛ تضمن الطاقة الاستيعابية للأكاديمية والتي تصل إلى ٧٠٠٠ طالب، وكيف أنها تضع تعليم الفتيات ضمن الخطة التعليمية لها واهتمامها بالدمج، فضلًا عن توفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.

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