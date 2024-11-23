بعد واقعة حضانة الغربية.. "أولياء أمور مصر" يكشف أسباب انتشار ظاهرة العنف

كتب- أحمد الجندي:

قالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الاسرية، إن استخدام الضرب في التعليم مرفوض نهائيا لما له من آثار نفسية حيث أن ذلك الأسلوب ينتج عنه إنسان ضعيف الشخصية ليس لديه ثقة في نفسه وذلك بعد تداول رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع، فيديو يظهر مشرفة تقوم بتعنيف الأطفال أثناء تعليمهم، ما أثار استياء الكثير..

وأوضحت الحزاوي" لمصراوي، أن المدارس والحضانات مؤسسات تربوية وجدت للتعليم والتقويم وصقل الشخصية وليست مؤسسات عقابية يتم فيها استخدام الضرب الذي يؤدي إلي كوارث قائلة "من الممكن أن يمارس الطالب العنف مع الآخرين ويصبح شخص عدوانى".

وأكدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه يلزم عند الالتحاق للعمل في تلك المؤسسات أن يكون المعلم مؤهل تربويا ونفسيا خاصةً أن دور الحضانة الآن أصبح أكثر أهمية فهناك الكثير من الأمهات تحتاج إليها لتوفير الرعاية للأبناء عند ذهابها للعمل وكذلك لتأهيل الأطفال للالتحاق بالمدرسة.

واختتمت الحزاوي: "لابد من الرقابة الصارمة على دور الحضانة وإلزامهم بتركيب كاميرات بها حتى يتم السيطرة على ما يتم داخلها ويكون هناك عقاب رادع لكل معلم يقوم بالضرب حتي يكون عبرة لغيره".

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