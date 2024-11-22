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التعليم تنفي تعميم ترحيل امتحانات صفوف النقل لشهر نوفمبر إلى بداية ديسمبر

09:54 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

أرشيفية

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كتب- عمرو صالح:
نفت وزارة التريبة والتعليم، صدور أي قرارت من الإدارة المركزية للتعليم العام للمديريات بشأن تعميم تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لبداية شهر ديسمبر.

وذكرت الوزارة، أنه صدرت خلال الفترة الماضية منشورات غير صحيحة تمامًا بخصوص هذا الشأن ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن من إدارة التعليم العام.

وتابعت الوزارة، أن هذا النفي متعلق بعدم صدور أي توجيهات أو قرارات من الإدارة المركزية للتعليم العام بتأجيل امتحانات شهر نوفمبر لبداية شهر ديسمبر.

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