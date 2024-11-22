تعرف على الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسى 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت المدارس الثانوية عن الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوى بالعام الدراسى الحالى 2024/2025.

ووجهت المدارس الثانوية، طلاب الصف الأول الثانوي، بتجهيز الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت، ودفع رسوم التأمين في البريد المصري.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسى 2025

وأكدت المدارس الثانوية على الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسى 2024 وذلك بحسب ما أعلنته الصفحات الرسمية للمدارس الثانوية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" وهي كالتالى:

- احضار ايصال سداد تأمين التابلت من البريد+ 2 صوره ( ويحتفظ ولى الأمر بصورة منها).

- 2 صورة من شهادة ميلاد الطالب أو البطاقة الشخصية إن وجدت.

- عدد 2 صورة بطاقة شخصية لكل من الأب والأم.

- إيصال سداد المصروفات المدرسية.

- التوقيع على إقرار استلام التابلت من قبل ولى الأمر والطالب ( يتوفر الإقرار بالمدرسة).

- في حالة وفاة الأب يتم إحضار شهادة الوفاة.

- فى حالة سفر الأب يتم إحضار توكيل أو صورة من جواز السفر.

- ظرف بلاستيك توضع فيه أوراق الاستلام.

وأوضحت الوزارة، أن كل مديرية وإدارة تعليمية تتولى تشكيل لجنة دائمة تختص بكل ما يتعلق بتوزيع الأجهزة، وتسليمها، وإعادة استلامها مرة أخرى، وما يستجد من أعمال، على أن تشكل من الإدارات التالية:

- عضو من المراجعة الداخلية والحوكمة (رئيسًا).

- عضو من الشئون القانونية.

- عضو من التعليم الثانوي.

- عضو من التطوير التكنولوجي.

- عضو من الإحصاء.

عضو من المخازن.



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