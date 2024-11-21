وكيل تعليم الجيزة يشدد على الالتزام بنظافة المدارس وتحسين مستوى الطلاب

كتب- أحمد الجندي:

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة تفقدية اليوم الخميس لعدد من مدارس إدارة جنوب الجيزة التعليمية، للوقوف على مستوى العمل والانضباط داخل المدارس.

وكيل تعليم الجيزة يشدد على الالتزام بنظافة المدارس

شملت الجولة، زيارة مدارس: (الفاروق عمر الابتدائية المشتركة - الأندلس الإعدادية بنات - المصرية الإعدادية بنات - النجاح للتربية الفكرية - صلاح سالم الرسمية لغات - أبو الهول الإعدادية بنين).

وأكد وكيل الوزارة، أهمية الاعتماد على الدرجات في التقييم بدلاً من الطرق التقليدية، مشددًا على ضرورة مطابقة التقييمات المكتوبة في دفتر الدرجات مع كراسات الطلاب.

كما شدد على دعم الطلاب الضعاف، ووضع خطة علاجية تشمل برنامجًا زمنيًا لتحسين مهارات القراءة والكتابة للطلاب الذين يعانون من ضعف دراسي.

ووجه وكيل تعليم المديرية، بالاهتمام بالنظافة والصحة العامة، من خلال تعقيم دورات المياه بشكل دوري للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، والاهتمام بالنظافة العامة في جميع أرجاء المدرسة، وتفعيل دور الإشراف اليومي لضمان انضباط العملية التعليمية، والتأكد من سد العجز في أعداد المعلمين وضبط كثافات الفصول وفق القوانين والتعليمات الوزارية.

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود متابعة سير العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية بما يحقق تجربة تعليمية أفضل للطلاب.

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