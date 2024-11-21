مميزات ورابط الاشتراك في منصة حصص مصر

كتب- أحمد الجندي:

تقدم منصة حصص مصر المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، المناهج الدراسية بطريقة تفاعلية عبر الإنترنت لطلاب الصفوف بداية من الثالث الإعدادي وحتى الثالث الثانوي.

وتساعد المنصة الطلاب في التدريب على الإجابة على أسئلة الامتحانات من خلال شروحات فيديو عالية الجودة تقدمها نخبة من المعلمين.

رابط منصة حصص مصر

لزيارة منصة حصص مصر، يمكن الدخول عبر الرابط التالي:

https://www.hesas.eg/

مزايا الاشتراك في منصة حصص مصر

- نماذج امتحانات تجريبية

توفر المنصة نماذج من الامتحانات التجريبية التي تشبه امتحانات نهاية العام لشهادة الثانوية العامة. تتضمن هذه النماذج أنواعًا مختلفة من الأسئلة، مثل الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد.

- التفاعل مع المعلمين

يستطيع الطلاب التواصل مع المعلمين وطرح الأسئلة حول النقاط التي تحتاج إلى توضيح. كما توفر المنصة إمكانية العودة للمراجعات النهائية المسجلة، والتي يمكن للطلاب مشاهدتها في أي وقت بعد البث المباشر.

خطوات التسجيل بمنصة حصص مصر

- يجب أن يكون لدى الطالب حساب إلكتروني مقدم من وزارة التربية والتعليم.

- في حال عدم وجود الحساب الإلكتروني، يمكن زيارة الرابط التالي للحصول على الحساب: https://office365.emis.gov.eg

- أدخل الرقم القومي الخاص بك.

- أدخل كود الطالب الذي حصلت عليه من وزارة التربية والتعليم.

- اكتب رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني الخاص بك.

- بعد إدخال البيانات المطلوبة، ستظهر بيانات البريد الإلكتروني الخاصة بك. يجب الاحتفاظ بها لاستخدامها في التسجيل.

- اضغط على إنشاء حساب.

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