رسوم تحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفعيل خدمة سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024/ 2025 بإجمالي 158 جنيهًا بجميع مكاتب البريد، وتم تفعيل الدفع على خدمة فوري من خلال كود 66610.

وأوضحت الوزارة أن موعد تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية سيكون بدايةً من يوم 5 ديسمبر 2024.

وأضافت الوزارة أن تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية شرط أساسي لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي، ولا يحق للطالب دخول الامتحانات دون تحرير الاستمارة وتقديم الأوراق المطلوبة للمدارس، مع التأكد من صحة البيانات المسجلة ومراجعتها.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

أتاحت الوزارة لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الدخول على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على اضغط هنا



الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024



جاءت الأوراق الرسمية التي يجب تقديمها خلال تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024، كما حددتها مديريات التربية والتعليم في خطابها، كالتالي:



- عدد (3) صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 6*4.



- تقديم الأصل من شهادة ميلاد الطالب المميكنة.



- تقديم عدد (1) من الاستمارة الإلكترونية وتكون مطابقة للصور.



- تقديم كشف 12 د، ويمكن الحصول عليه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ويٌقدم الأصل منه وصورة معتمدة من المدرسة.



- تقديم إيصال سداد الرسوم المالية للتقديم في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024/ 2025.



- طابع فئة 3 جنيهات في حالة بيان راسب.



- تقديم بيان رسوب الطالب لآخر عام.



- بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي "منازل" يجب تقديم خطاب الالتحاق بنظام المنازل.



- يجب ألا تقل سن الطالب عن 14 عاماً.



- ألا تزيد سن الطالب على 18 عاماً.



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