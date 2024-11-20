وكيل مديرية التعليم بالقاهرة تتفقد مدرسة الطبري بإدارة مصر الجديدة التعليمية

كتب- أحمد الجندي:

تفقدت زينب عبد الفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية صباح اليوم الأربعاء، مدرسة الطبري الابتدائية التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

وأوضحت "عبد الفتاح" أنه يجب الالتزام بالتعليمات الوزارية بشأن تقليل الكثافات الطلابية داخل المدرسة حرصاً على صحة الطلاب، مشيرة إلى المتابعة اليومية للطلاب داخل الفصول الدراسية والاهتمام بالنظافة العامة للمدارس، وخاصة في دورات المياه وتعقيمها بشكل دوري للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأشارت وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى متابعة كراسات الحصة والتقييمات الأسبوعية وكذلك التفاعل مع طلاب الفصول وتفقد كراساتهم لتقييم مستواهم في القراءة والكتابة بالاضافة إلى غرس القيم والمبادئ الحسنة لخلق جيل يتحلى بالأخلاق الحميدة.

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