بعد انتهاء اختبارات أكتوبر.. أولياء الأمور يشكون من ضعف طباعة أوراق الامتحانات

كتب- أحمد الجندي:

انتهت اختبارات شهر أكتوبر 2024، لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية من الصف الثالث الإبتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وذلك بعدما استمرت من يوم الأحد 27 أكتوبر وحتى يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر.

وقالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إنها تلقت شكاوى من أولياء الأمور بشأن اختبارات شهر أكتوبر، ومنها أنه طبقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، يتكون الامتحان من ثلاث نماذج ليكون هناك صعوبة للغش، ولكن ظهرت العديد من الشكاوى أنه كان هناك تفاوت في مستوى صعوبة النماذج مما تسبب في استياء للطلاب وعدم توافر الوقت الكافي لأداء الاختبارات.

وأضافت "الحزاوي"، لمصراوي، أن بعض أولياء الأمور اشتكوا من أن المدارس طلبت منهم جمع المبالغ اللازمة لتصوير ورق الامتحانات وإلا سوف يضطر المعلم لكتابة الاختبار على السبورة مما أدى إلى ارتباك الطلاب عند نقل الامتحان من السبورة، قائلة:"المعلم هو من يقوم بكتابة الاختبار على السبورة والذي يتكون من ثلاث نماذج فيؤدي ذلك إلي حدوث ضغط كبير على المعلمين من ناحية، وإهدار الوقت وصعوبة نقل الاختبار من ناحية أخرى".

وأوضحت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه لابد أن يتم توفير بند لتصوير ورق الاختبارات حيث أنه من الصعوبة أن يتم إلزام المعلم بكتابة الاختبار الذي يتكون من ثلاث نماذج على السبورة، مشيرة إلى أن ذلك يأخذ من وقت الاختبار نفسه، وهناك تفاوت بين الطلاب في سرعة النقل.

وطالبت "الحزاوي"، بسرعة التدخل وإيجاد حلول لتلك المشكلة، حيث أن هذا مطلب عادل من الطلاب بأن يكون هناك مراعاة لتكافؤ الفرص بينهم، ووضع نماذج امتحان متكافئة الصعوبة؛ حتى لا يحدث تفاوت كبير في نماذج الاختبار.

وفي نفس السياق، قالت أمانى محمد، إحدى أولياء أمور الطلاب، إن ورقة الاختبار جاءت بطباعة سيئة حتى مع جمع المبالغ اللازمة من أولياء الأمور لتوفير ورق الاختبارات".

وأضاف أحد أولياء أمور الطلاب: كتابة المعلم الامتحانات على السبورة يعطي الفرصة للطلاب لغش الإجابات أثناء كتابة المعلم الامتحانات؛ بل وتسريبها من خلال الأجهزة الرقمية، وولادنا أصحاب الهمم مش معمول حسابهم في أداءات ولا تقييمات.

وتابعت إحدى أولياء الأمور: "طباعة ورقة الاختبار بشكل سئ جعل من الصعوبة على الطلاب قراءة معظم النقاط الموجودة في الاختبار".