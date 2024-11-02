بعد وصول عددها لـ55 مدرسة.. ننشر أبرز المعلومات وكيفية التقديم في المدارس اليابانية

كتب- أحمد الجندي:

تُعد المدارس المصرية اليابانية، إضافة جديدة إلى نظام التعليم في مصر، حيث أنها تمزج بين التقاليد التعليمية اليابانية والأساليب الحديثة لتقديم تجربة تعليمية مميزة كما أن هذه المدارس تُمثّل نتاجًا للشراكة بين مصر واليابان، وتهدف إلى نقل الخبرات التعليمية اليابانية في مجالات الانضباط والتفوق الأكاديمي.

وقال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، إن المدارس المصرية اليابانية من أهم النماذج التعليمية الناجحة في مصر، مؤكدًا أن هذه النوعية من التعليم يتم البناء عليه والتوسع فيه بمشاركة الخبراء اليابانيين الذين يشرفون على هذه المدارس، لافتًا إلى دخول ٤ مدارس هذا العام الخدمة التعليمية، ليصبح عددهم ٥٥ مدرسة في مصر.

وأوضح وزير التعليم، أن الوزارة تدرس المنهج المصري كاملًا داخل المدارس المصرية اليابانية، بالإضافة إلى أن أنشطة التوكاتسو اليابانية التي يتم تطبيقها داخل هذه المدارس، حيث وصف تجربة المدارس المصرية اليابانية، بالجيدة والممتازة والمنضبطة.

ويرصد مصراوي من خلال التقرير أبرز المعلومات عن المدارس اليابانية التي جاءت كالتالي:-

شروط وقواعد القبول في المدارس اليابانية

وحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فإن قواعد وشروط القبول كالتالي:

-المدارس المصرية اليابانية هي مدارس حكومية لغات.

-الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية من المستوي الأول لرياض الأطفال وحتي المرحلة الثانوية.

- لغة التدريس في المدارس هي اللغة الإنجليزية بالاضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية.

- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس.

- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية وذو أبوين مصريين وفقاً للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

- يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمراحل التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر.

- لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الواجبات علي مستوي المدارس المصرية اليابانية.

الفئات العمرية التي يحق لها الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية

-المستوى الأول:رياض أطفال من 4 سنوات إلى 5 سنوات عدا يوم واحد.

- المستوى الثاني: رياض أطفال من 5 سنوات إلى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الأول الإبتدائي من 6 سنوات إلى 7 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثاني الإبتدائي من 7 سنوات إلى 8 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثالث الإبتدائي من 8 سنوات إلى 9 سنوات عدا يوم واحد.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية

-شهادة ميلاد مميكنة للطفل حديثة الإصدار.

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (سارية).

- إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق علي إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر علي الأقل (توثيق رسمي) وذلك في حالة اختلاف محل الإقامة الحالي عن المثبت في بطاقة الرقم القومي.

-التوقيع على إقرار ولي الأمر( عدد 2 أصل نسخة لولي الأمر ونسخة للمدرسة) وفي حالة مخالفة ولي الأمر لأي من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.