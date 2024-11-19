مواعيد امتحانات شهر نوفمبر بمدارس الجيزة 2024

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل وذلك للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025 .

وأوضح سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عن انطلاق امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة ( ابتدائي- إعدادي – ثانوي) وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر حتي يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024.

وشدد "عطية" على جميع الإدارات الالتزام بالمواعيد المحددة من المديرية بجميع مدارس تعليم الجيزة.

جدول امتحانات شهر نوفمبر بمدارس الجيزة 2024

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فإن مواعيد الامتحانات كالتالى:

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