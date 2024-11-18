بالصور.. وزير التعليم يتابع انتظام الدراسة بشمال سيناء ويتفقد مدرستَين بالعريش والشيخ زويد

كتب- أحمد السعداوي:

تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الإثنين، مدرستَي "المصرية اليابانية" بالعريش، و"جرادة للتعليم الأساسي" بالشيخ زويد؛ لمتابعة انتظام الدراسة بالمحافظة.

وتجوَّل الوزير والمحافظ بعدد من الفصول خلال زيارة "المدرسة المصرية اليابانية" بالعريش التي تضم ١٦٤ طالبًا وطالبة؛ للاطمئنان على العملية التعليمية بالمدرسة، وفصول رياض الأطفال، وحرص الوزير على الاطلاع على كتب الطلاب لمتابعة تحصيلهم الدراسي.

وتفقد الوزير والمحافظ معملَ العلوم أثناء إجراء معلمة تجربة عملية لطلاب الصف الرابع الابتدائي؛ حيث أشاد الوزير بشرح المعلمة وحرصها على توصيل المعلومة للطلاب.

وتفقد الوزير والمحافظ غرفة المصادر التعليمية بالمدرسة المخصصة لطلاب الدمج والتي تحتوي على وسائل تعليمية وكل أدوات الدعم لمساعدة الطلاب على التحصيل العلمي، وتفقدا مكتبة المدرسة، وغرفة التربية الرياضية أثناء تأدية الطلاب التمرينات الرياضية.

وتوجه الوزير والمحافظ لزيارة مدرسة "جرادة الابتدائية" بمدينة الشيخ زويد، والتي تضم (٢٣٣) طالبًا وطالبة، وحرص الوزير على الاطلاع على كراسات الحصة والواجبات، وللتأكد من التقييمات الأسبوعية، والاطمئنان على مستوى الطلاب في القراءة والكتابة.

وأشاد الوزير بمعلمة اللغة العربية؛ لإتقانها في عملها وإجادة الطلاب مهارات اللغة العربية، واستمع الوزير والمحافظ إلى إلقاء إحدى الطالبات قصيدة شعرية، حيث أشاد الوزير بالطالبة وشجعها على الاستمرار في تنمية موهبتها.

وأشاد عبد اللطيف بجهود المحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدًا أن تلبية احتياجات المحافظة تعد أولوية بالنسبة للوزارة، مشيراً إلى أن هناك جهودًا متواصلة لدعم العملية التعليمية وتوفير جميع المتطلبات التي تُسهم في تحسين جودة التعليم بالمحافظة.

وثمن محافظ شمال سيناء كل جهود وزارة التربية والتعليم المبذولة لتطوير العملية التعليمية، وعودة المدرسة لدورها الحقيقي وجذب الطلاب لها، لتحقيق عام دراسي منضبط، مشيرًا إلى أن محافظة شمال سيناء حريصة على تحقيق توفير مناخ تعليمي جيد للطلاب.

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