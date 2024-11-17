موعد إجازة منتصف العام الدراسي لطلاب المدارس 2024- 2025

كتب- أحمد الجندي:

حدَّدَت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعدَ إجازة نصف العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024- 2025ـ والتي اعتمدت رسميًّا من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أنه وَفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري؛ تبدأ الإجازة 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعَين فقط، وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025؛ على أن تشمل هذه المواعيد جميعَ مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات، كما يحصل طلاب الصفوف الدراسية على الإجازة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، أي أن كل صف تبدأ إجازة نصف العام له مع آخر يوم بامتحان الترم الأول 2025 .

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد هنَّأ إلى الفريق المصري الفائز من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في ختام أوليمبياد الرياضيات العربي الرابع لعام 2024 بالعاصمة القطرية الدوحة، مشيدًا بالطلاب المصريين لفوزهم وحصولهم على مراكز متقدمة، معربًا عن تقديره واعتزازه وفخره بما أنجزوه من نجاح.