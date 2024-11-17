فتح باب التقدم للعمل في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على الشروط

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للعمل كرؤساء أو وكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات دبلوم المدارس الفنية (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) للعام الدراسي 2024-2025.

وأضافت الوزارة أن على من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على هذه المهام، وتنطبق عليه الشروط الواردة في الإعلان، التقدم بطلب الترشيح عن طريق استمارة يتم طبعها واعتمادها، مع إرفاق صحيفة أحوال حديثة وصورة من بطاقة الرقم القومي وتقديمها لمديرية التربية والتعليم التابع لها اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 13/11/2024 وحتى يوم الخميس الموافق 21/11/2024.

المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل في امتحانات الدبلومات الفنية 2025

أكدت الوزارة أنه سيتم إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين لرئاسة اللجان في الفترة من 24 حتى 26 نوفمبر 2024، على أن يتم إرسال نتائج المقابلات ومستندات المرشحين الذين تم اختيارهم إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بحلول يوم الخميس 28 نوفمبر 2024.

شروط التقدم للعمل فى لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وبحسب خطاباَ أرسلته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى المديريات التعليمية فإن الشروط كالتالي:

- الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة وكذلك وكيل اللجنة.

- أن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفنى (تجارى- فندقي- زراعي- صناعي-) للعمل المرشح له.

- أن يكون كلاً من( رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة) شاغلاً للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين.

- خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية داخل إحدى لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة.

- أن يكون لديه الإلمام الكافي بعلوم الحاسب الآلي.

- أن يتمتع بسمات الشخصية القيادية ومشهود له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل.

- ألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية.

- ألا يكون محال للمعاش قبل 31/12/2025 وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء اللجان ولجان النظام والمراقبة.

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