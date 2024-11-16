وزير التعليم يهنئ فريق مدارس "ستيم" الفائز في أولمبياد الرياضيات العربي الرابع لعام 2024 بقطر

كتب- أحمد الجندي:

تقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة للفريق المصري الفائز من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في ختام أولمبياد الرياضيات العربي الرابع لعام 2024 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأشاد الوزير، بحسب بيان، السبت، بالطلاب المصريين لفوزهم وحصولهم على مراكز متقدمة، معربًا عن تقديره واعتزازه وفخره بهم لما أنجزوه من نجاح، مشيرًا إلى أنهم يمثلون نموذجًا يُحتذى به لجميع الطلاب.

الأولمبياد بمثابة تجمع أكاديمي يواكب المعايير العالمية بهدف تحفيز الإبداع والتميز بين طلبة الدول العربية في مجال الرياضيات، وقد خضع الطلاب المشاركون لبرنامج تدريبي مستمر منذ بداية العام الدراسي على أيدي الخبراء بوزارة التربية والتعليم، مما ساهم في تعزيز مستواهم الأكاديمي والمهاري وتأهيلهم للمنافسة في هذا المحفل الدولي.

وتضمنت المسابقة، محتوى تنافسي يغطي مختلف جوانب المعرفة الرياضية الأساسية، متناولًا محاور الهندسة والجبر ونظرية الأعداد والتركيبات.

ومثلت هذه البطولة فرصة لإبراز التفوق والإبداع لدى المشاركين، حيث أظهرت النتائج حصول 13 طالبًا على ميداليات ذهبية، و16 طالبًا على ميداليات فضية، و20 آخرين على ميداليات برونزية، مما يعكس التقدم الملحوظ في تعلم الرياضيات وتشجيع الطلاب العرب على تحقيق مستويات أداء عالية.

جدير بالذكر أن أولمبياد الرياضيات العربي يقام كل عامين في إحدى الدول الأعضاء في منظمة "الألكسو"، ويعد هذا الحدث مسابقة أكاديمية تسعى إلى جمع الطلبة المبدعين في الرياضيات من الدول العربية، لإبراز مهاراتهم المتميزة وتقديم حلول مبتكرة للأفكار الإبداعية في محاور المسابقة المختلفة.

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