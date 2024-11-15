توفر فرص عمل.. تعرف على مدارس إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

كتب- أحمد الجندي:

تُعد مدرسة إيفا من أهم مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى تم إنشاؤها من خلال الشراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن طريق مشروع قوى عاملة مصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتعتمد الدراسة على مناهج متخصصة تم إعدادها لتلبية احتياجات سوق العمل وتتبع نظام الجدارات لتقييم المهارات المكتسبة، كما يجمع نظام التعليم بالمدرسة بين الدراسة النظرية، والتدريب العملي، والتدريب الميداني.

الفرص المتاحة لخريجي تخصص تطوير البرمجيات

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لمدرسة إيفا الدولية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" فإن الفرص المتاحة للخريجين هى:

- مطور برامج يمكنه إنشاء تطبيقات أو مواقع ويب أو أنظمة برمجية، وتصميم وجهات المستخدم.

- مطور الويب، متخصص فى بناء مواقع الويب وتطبيقاته.

- مطور تطبيقات الهاتف المحمول، تصميم وتطوير تطبيقات للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

- مختبر للبرمجيات، يضمن جودة تطبيقات البرمجيات.

- مطور برمجيات الأنظمة المدمجة.

تخصصات مدرسة إيفا الدولية

- تشغيل وصيانة مرافق الصناعات الدوائية والغذائية.

- تشغيل وصيانة المعدات الإنتاجية للصناعات الدوائية والغذائية.

- تطوير برمجيات.

- تكنولوجيا المعلومات.

شروط القبول بمدارس إيفا الدولية

- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام.

- ألا يقل مجموع الشهادة الإعدادية عن 220 درجة.

- التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول (لغة انجليزية- رياضيات- لغة عربية) والمقابلة الشخصية، ومقياس الميول المهنية، والكشف الطبي (اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات).

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