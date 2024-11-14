وكيل تعليم الجيزة يوجه بتعقيم المدارس بشكل يومي للحفاظ على صحة الطلاب

كتب- أحمد الجندي:

تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، سير العملية التعليمية في مدارس إدارة الدقي والعجوزة صباح الخميس، حيث شملت الزيارة مدارس مثل "الأورمان الرسمية للغات" و"الأورمان الثانوية النموذجية العسكرية بنين" و"هشام بركات الرسمية للغات" في إدارة الدقي، بالإضافة إلى "محمد عبده عبدالرحمن الإعدادية الثانوية" و"القدس للتعليم الأساسي" في إدارة العجوزة.

توجيهات وكيل تعليم الجيزة بشأن النظافة وصحة الطلاب

خلال الزيارة، شدد عطية على أهمية استمرار النظافة العامة في المدارس، بما في ذلك الفصول والفناء ودورات المياه، بالإضافة إلى تعقيم المدارس بشكل يومي لضمان صحة وسلامة الطلاب.

كما أكد ضرورة تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين.

وطالب عطية بمواصلة حصر نسب الغياب، كما أشار إلى أهمية تحسين التقييمات الدراسية، وضرورة التقييم باستخدام الدرجات بدلاً من الطرق التقليدية، مع التركيز على متابعة الطلاب الضعفاء في المرحلة الابتدائية ووضع خطة علاجية لهم.

وأضاف أنه يجب أن يتطابق جدول الحصص مع الواقع الفعلي داخل الفصول لضمان سير العملية التعليمية بشكل مناسب.

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