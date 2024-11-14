وزير التعليم يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بالشروق ويشيد بالمستوى العلمي للطلاب

كتب- أحمد الجندي:

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، جولة تفقدية في المدرسة المصرية اليابانية التابعة لإدارة الشروق التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية.

رافق الوزير في الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ونيفين حمودة، مستشارة الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرفة على المدارس المصرية اليابانية.

وأشاد الوزير بالمستوى العلمي للطلاب والخدمات التعليمية المقدمة لهم، ووجه بزيادة المساحات الخضراء في المدرسة.

كما تفقد مرافق المدرسة، التي تشمل 8 فصول دراسية لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، واطلع على معمل الكمبيوتر، ومعمل العلوم، والمكتبة، والملاعب.

وأثنى على المستوى التعليمي النموذجي المتبع في المدرسة، وكذلك تنوع الأنشطة المقدمة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تتيح للطلاب التعلم الجماعي والتعاون.

وأكد "عبد اللطيف" أن المدارس المصرية اليابانية تعتبر من النماذج التعليمية الناجحة في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في إنشاء المزيد من هذه المدارس في مختلف المحافظات، حيث يصل عددها حاليًا إلى 55 مدرسة.

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