التعليم تفعل خدمة سداد رسوم استمارة الشهادة الإعدادية بالبريد

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تفعيل خدمة دفع مصاريف استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024/ 2025 بمكاتب البريد وذلك يأتي في ظل ارتفاع مؤشرات البحث من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور عن موعد دفع مصروفات استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2025.

وأوضحت الوزارة بأنه تم تفعيل خدمة سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بإجمالى 158 جنيها بجميع مكاتب البريد كما تم تفعيل الدفع على خدمة فورى من خلال كود 66610

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وجاءت الأوراق الرسمية التي يجب تقديمها خلال تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024، كما حددتها مديريات التربية والتعليم في خطابها، كالتالي:

- عدد (3) صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 6*4.

- تقديم الأصل من شهادة ميلاد الطالب المميكنة.

- تقديم عدد (1) من الاستمارة الإلكترونية وتكون مطابقة للصور.

- تقديم كشف 12 د ويمكن الحصول عليه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ويٌقدم الأصل منه وصورة مٌعتمدة من المدرسة.

- تقديم إيصال سداد الرسوم المالية للتقديم في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024/2025.

- طابع فئة 3 جنيهات في حالة بيان راسب.

- تقديم بيان رسوب الطالب لأخر عام.

- بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي «منازل» يجب تقديم خطاب الالتحاق بنظام المنازل.

- يجب ألا يقل سن الطالب عن 14 عاماً.

- ألا يزيد سن الطالب عن 18 عاماً.