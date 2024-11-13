وزير التعليم يتفقد مدارس النوبة ويؤكد على ترسيخ القيم الأخلاقية لدى الطلاب

كتب- أحمد الجندي:

قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، صباح اليوم، بجولة تفقدية في عدد من مدارس النوبة.

وتأتى هذه الزيارات الميدانية المتواصلة تأكيدًا على حرص الوزارة على تطبيق مختلف الآليات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية والتي تستهدف بالارتقاء بالمنظومة كما رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان جولتهما، بزيارة مدرسة "أبريم الإعدادية المشتركة" التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية والتى تضم عدد (191) طالباً وطالبة، حيث تفقدا فصول المدرسة، وتابعا جهود خفض الكثافات الطلابية بها، وطرق شرح المعلمين للدروس ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

وتوجه الوزير والمحافظ إلى مدرسة "أبريم الابتدائية" التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية والتى تضم عدد (183) طالبا وطالبة، حيث تفقدا فصول رياض الأطفال بالمدرسة، وفصول صفوف الاول والرابع والخامس الإبتدائى.

وحرص "عبد اللطيف"

على الاطلاع على كراسات الواجب والحصة، حيث ثمن جهود المعلمين في المدرسة ووجههم بتعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب.

وقام الوزير والمحافظ بزيارة مدرسة "مُصمُص الابتدائية" التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية، والتي تضم عدد (171) طالبا وطالبة، حيث اطمأن الوزير على نسب الكثافات الطلابية داخل الفصول، واطلع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية، كما تابع مدى الالتزام بالتقييمات الأسبوعية داخل الفصول.

ثم توجه الوزير والمحافظ إلى زيارة مدرسة "محمد صلاح الدين الباقر الثانوية المشتركة" التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية وتضم عدد (٣٧٣) طالبا وطالبة .

وأشاد الوزير والمحافظ بندوة توعوية تم تنظيمها لطلاب المدرسة يقدمها أحد شيوخ الأزهر الشريف، حول "ترسيخ الأخلاق والقيم الحميدة ونبذ السلوكيات السلبية"، كما أكد الوزير على أهمية ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب ورفض السلوكيات السلبية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تكثيف التوعية بالظواهر السلبية.

وأكد "عبد اللطيف" أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية، واكتشاف المواهب وتنمية المهارات لدى الطلاب، مع التأكيد على دورها في بناء جيل واعٍ ومثقف.

وتفقد الوزير والمحافظ عدداً من المدارس التابعة لإدارة أسوان التعليمية بجزيرة أسوان، حيث تفقدا عددا من الفصول، واطلع وزير التربية والتعليم على نسب الحضور والغياب للطلاب، ومدى الالتزام بتنفيذ القرارات والإجراءات المتبعة للتقييمات الأسبوعية، وانتظام العملية التعليمية بهذه المدارس.

ومن جانبه، ثمن اللواء اسماعيل كمال محافظ أسوان جهود محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لضبط والارتقاء بالعملية التعليمية وانعكاس هذه الجهود على العملية التعليمية بالمدارس، مؤكدا حرص المحافظة على توفير كافة السبل وبذل كافة الجهود لتطوير العملية التعليمية بالمحافظة.