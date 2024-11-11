متحدث التعليم يكشف مستجدات مشكلة نقص المعلمين في المدارس

كتبت- داليا الظنيني:

أعلن شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الوزارة لرفع كفاءة العملية التعليمية.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أكد زلطة أن وزير التعليم يقوم بجولات مكثفة لزيارة المدارس في مختلف المحافظات، حيث تم حتى الآن زيارة أكثر من 200 مدرسة في 20 محافظة، حيث تهدف هذه الزيارات إلى الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين، والتأكد من تطبيق الخطط والبرامج التعليمية الجديدة.

كما شدد المتحدث الرسمي للتعليم على أهمية التعامل الفوري مع أي شكاوى فردية من قبل المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها، مؤكداً على ضرورة إرسال تقرير مفصل عن كل شكوى إلى الوزارة.

وبشأن مشكلة نقص المعلمين، أكد زلطة أن الوزارة تعمل بجد لحل هذه المشكلة، مشيراً إلى أنه تم سد العجز في المعلمين بنسبة تتجاوز 90% في جميع مدارس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزارة سوف تقوم بإجراء مسابقات دورية لتعيين معلميين جدد في حالة وجود أي عجز.