وزير التعليم: 85 % نسبة الحضور في المدارس

كتب- نشأت علي:

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفنى، إن نسبة حضور الطلاب بالمدارس تبلغ حاليا نحو 85 في المائة، وذلك بعد تنفيذ الضوابط الأخيرة وخاصة إعادة تفعيل أعمال السنة واعتماد لائحة التحفيز والانضباط.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة بشأن ملف التعليم.

وأضاف وزير التعليم، أن نسبة الحضور في العام الماضي كانت ما بين 9 إلى 10 في المائة، بسبب العجز في عدد المعلمين وارتفاع الكثافات بالمدارس، متابعا: كل ذلك انتهى بنسبة كبيرة، حيث لم يعد هناك كثافات زائدة في المدارس سوى عدد 46 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبد اللطيف، بالنسبة لمشكلة العجز في عدد المعلمين فقد تم حلها بنسبة 90 في المائة.

وتابع، كما وحدنا التكليفات للطلبة على مستوى الجمهورية من خلال تقييم أسبوعي يعد جزء لا يتجزأ من أي عملية تعليمية.