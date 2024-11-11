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وزير التربية والتعليم: زرت 20 محافظة وعقدت لقاءات مع 10 آلاف مدرس

01:56 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

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كتب- نشأت علي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إن القرارات التعليمية تأتي في ضوء الاستراتيجية التنمية 2030، وأن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة من خلال الحفاظ على التعليم، باعتباره الضامن للحفاظ على الماضي، والبناء في المستقبل.


وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن سياسات الوزارة الحالية استكمالا لمجهودات الدولة للنهوض بالعملية التعليمية، أملا في تحقيق تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من طبيعة الوظائف في الحاضر والمستقبل.


وأشار إلى الوقوف على تحديات العملية التعليمية من خلال دراسة شاملة من المركز القومي للبحوث التربوية، فضلا عن زيارة 20 محافظة للوقوف على الأوضاع في نحو 160 مدرسة، ولقاء أكثر من 10 آلاف كادر تعليمي من مدرسين ومدراء وتوجيه.

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم مجلس الشيوخ
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