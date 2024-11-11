ضوابط اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل 2024- 2025 -تفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن اختبارات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2024- 2025 لمرحلة التعليم الأساسي بحقيبتَيه الابتدائية والإعدادية؛ وَفق القرارَين الوزاريَّين رقمَي 136 و137 لسنة 2024، بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديريات التربية والتعليم بالمحافظات في تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام بكل مديرية، وعضوية كل من (مديري الإدارات التعليمية التوجيه العام- مديري المراحل بكل المديرية)، للإشراف على العملية الامتحانية كاملة.

ضوابط اختبارات شهر نوفمبر لمرحلة التعليم الأساسي

- إعداد امتحانات شهر نوفمبر على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بجميع المدارس (الرسمي- الرسمي لغات- الخاص بأنواعه).

- يقوم موجه أول المادة بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية؛ بحيث تكون هناك ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

- يكون تصوير الامتحانات مسؤولية الإدارة التعليمية، ولا تحمل المدارس أي أعباء في هذا الأمر.

- يكون الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية، وطبقًا للورقة الامتحانية.

- تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم وعضوية مديري الإدارات التعليمية والتوجيه العام ومديري المراحل بالمديرية؛ للإشراف على العملية الامتحانية كاملةً.

- تكون الامتحانات في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، وَفق جدول تحدده المديرية، مع مراعاة الإجازات الرسمية.