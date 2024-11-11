"أمهات مصر": وزير التعليم أعاد لمديرو المدارس دورهم وهيبتهم

كتب- أحمد الجندي:

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن مديرو المدارس لم يلتقون بوزير التربية والتعليم منذ سنوات طويلة، حيث أن الوزير الحالي محمد عبداللطيف أعاد لمديري المدارس دورهم، متذكرة كلمة الوزير عندما أكد أن مدير المدرسة وزير في مدرسته وله كل الصلاحيات"، قائلة: "مدير المدرسة كان بيشوف الوزير في التليفزيون، أو في جولة يزور فيها مدرستين أو تلاتة".

وأشادت "أحمد"، باللقاءات التي يجريها محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، مع مديري المدارس على مستوى الجمهورية.

ومن الجدير بالذكر، أن وزير التربية والتعليم يحرص منذ توليه الوزارة، على لقاء مديري المديريات التعليمية والإدارات، فضلًا عن لقاء مديري المدارس على مستوى الجمهورية، كان آخرها لقاء أمس، مع 2700 مدرسة من جميع محافظات الجمهورية.

وأكد مديري المدارس، على الجهود والآليات التي تم تنفيذها لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس، كما ثمنوا اللقاءات الدورية المتواصلة التي يحرص الوزير على عقدها مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح المشاكل والتحديات وسبل حلها بآليات واقعية.

وشهد اللقاء، مناقشة آليات عقد المدارس لقاءات دورية في أيام محددة مع أولياء الأمور على مدار العام الدراسي لمتابعة مستوى أبنائهم الدراسي وبحث أي مشكلات تخص الطلاب كما تناول اللقاء استعراض جهود الوزارة للارتقاء بأوضاع المعلمين الاقتصادية، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف على بذل كافة الجهود مع مختلف الجهات ذات الصلة لتحسين أوضاع المعلمين.