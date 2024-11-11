إعلان

"أمهات مصر": وزير التعليم أعاد لمديرو المدارس دورهم وهيبتهم

05:02 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024

عبير أحمد مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن مديرو المدارس لم يلتقون بوزير التربية والتعليم منذ سنوات طويلة، حيث أن الوزير الحالي محمد عبداللطيف أعاد لمديري المدارس دورهم، متذكرة كلمة الوزير عندما أكد أن مدير المدرسة وزير في مدرسته وله كل الصلاحيات"، قائلة: "مدير المدرسة كان بيشوف الوزير في التليفزيون، أو في جولة يزور فيها مدرستين أو تلاتة".

وأشادت "أحمد"، باللقاءات التي يجريها محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، مع مديري المدارس على مستوى الجمهورية.

ومن الجدير بالذكر، أن وزير التربية والتعليم يحرص منذ توليه الوزارة، على لقاء مديري المديريات التعليمية والإدارات، فضلًا عن لقاء مديري المدارس على مستوى الجمهورية، كان آخرها لقاء أمس، مع 2700 مدرسة من جميع محافظات الجمهورية.

وأكد مديري المدارس، على الجهود والآليات التي تم تنفيذها لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس، كما ثمنوا اللقاءات الدورية المتواصلة التي يحرص الوزير على عقدها مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح المشاكل والتحديات وسبل حلها بآليات واقعية.

وشهد اللقاء، مناقشة آليات عقد المدارس لقاءات دورية في أيام محددة مع أولياء الأمور على مدار العام الدراسي لمتابعة مستوى أبنائهم الدراسي وبحث أي مشكلات تخص الطلاب كما تناول اللقاء استعراض جهود الوزارة للارتقاء بأوضاع المعلمين الاقتصادية، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف على بذل كافة الجهود مع مختلف الجهات ذات الصلة لتحسين أوضاع المعلمين.

عبير أحمد اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وزير التربية والتعليم مديري المدارس محمد عبداللطيف المديريات التعليمية أوضاغ المعلمين المدارس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* تنسيق الشهادات المعادلة.. 81% للطب و71% للعلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة والأهلية
* أول تعليق من التعليم بشأن إلغاء مادة الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية
* من سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي؟ الوزارة ترد