"التعليم" تحدد الأوراق والإجراءات المطلوبة لرد التابلت المدرسى 2025

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأوراق والإجراءات المطلوبة فى حالة قيام طلاب الثانوية العامة برد جهاز التابلت المدرسي بعد الإنتهاء من المرحلة الثانوية للمدارس.

ونص القرار على أنه يعتبر التابلت الشخصي عهده شخصية لحين انتهاء الطالب من المرحلة الثانوية وعليه تسليمه بمجرد الانتهاء من المرحلة الثانوية

الإجراءات والأوراق المطلوبة لرد التابلت المدرسي 2025:

وفى حال رد جهاز الحاسب اللوحي (التابلت) من: -

الفئات المستهدفة (الطالب والمعلم والفئات المستهدفة الأخرى)

- يلتزم بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل.

- ولا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية، إلا بموجب هذه الشهادة.

- في حالة فقدان الجهاز أو تلفه تلف يعرضه للخروج من الضمان قبل نهاية فترة الضمان من جانب المستلم الطالب الفئات المستهدفة الأخرى.

- يلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة، وتسدد القيمة وفقا لقيمته الدفترية شاملة كافة المصروفات الإدارية، وغيرها مع تسليمه جهازاً بديلا لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية.

- لا يوجد تسليم تابلت لطلاب المنازل والخدمات والمدارس الخاصة.