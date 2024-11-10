عهدة شخصية.. التعليم تُقرر استعادة التابلت من الطلاب بعد انتهاء المرحلة الثانوية

كتب- أحمد الجندي:

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بشأن الفئات المسموح لها باستلام التابلت المدرسي في مرحلة الثانوية العامة برده مره آخرى للمدرسة بعد انتهاء المرحلة الثانوية.

ونص القرار على أنه يتم تسليم التابلت لطلاب المدارس الحكومية فقط سواء المدارس العربية أو اللغات تجريبى، كما ألزم القرار طلاب الثانوية العامة الذين سيتسلمون التابلت بإعادته مره أخرى للمدرسة كعهدة شخصية لحين انتهاء الطالب من المرحلة الثانوية وعليه تسليمه بمجرد الانتهاء من المرحلة الثانوية.

وعند رد جهاز التابلت من الفئات المستهدفة (الطالب والمعلم والفئات المستهدفة الأخرى في المدرسة) يلتزم كل منهم بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل ولا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية، إلا بموجب هذه الشهادة.