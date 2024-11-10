تقرير رسمي: 93 ألف طالب لاجئ ووافد في المدارس المصرية

كتب- أحمد الجندي وأ ش أ:

قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقريرا حول الجهود المقدمة من الوزارة للطلاب الفلسطينيين، في إطار حرصها على تقديم خدمة مميزة للطلاب الفلسطينيين وذلك من خلال تقديم التيسيرات لهؤلاء الطلاب من أجل تسهيل قبولهم وتسجيلهم بالمدارس المصرية.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة 108 للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة، والتي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتستمر ٥ ايام، برئاسة وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين الدكتور أيوب عليان، وبمشاركة قطاع فلسطين بالأمانة العامة الذي مثله الدكتور محمد شقورة مسؤول قسم التنمية بالقطاع.

وذكر التقرير أن إجمالي عدد الطلاب الوافدين واللاجئين بالمدارس المصرية يبلغ 93593 طالبا وطالبة، منهم 42460 طالباً بالمدارس الحكومية.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الفلسطينيين المقيدين بالمدارس المصرية 3244 طالباً وطالبة منهم 2069 بالمدارس الحكومية.

ونوه التقرير إلى أن الوزارة تقوم من خلال إدارة الطلاب الوافدين برعاية الطلاب الفلسطينيين اجتماعياً وثقافياً من خلال إدارة الرعاية الاجتماعية للطلاب الوافدين وذلك بإقامة المسابقات في العلوم والفنون والآداب ففي العام الدراسي السابق 2024/2023 فاز [41] طالبا وافدا من بينهم [11] طالبا فلسطينيا، وتم توزيع الجوائز عليهم.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة تقيم عدة رحلات مجانية شاملة التغذية والانتقالات وكافة الرسوم للطلاب الوافدين (ثقافية - علمية ترفيهية - سياحية) .

وتابع التقرير أنه في اطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقديم خدمة مميزة للطلاب الوافدين وخاصة الطلاب الفلسطينيين، فقد قامت بتعزيز المناهج التعليمية بمواد ذات علاقة بتاريخ فلسطين ومدينة القدس المحتلة لدعم التعليم بدولة فلسطين ولدعم الفلسطنيين المقيمين بجمهورية مصر العربية، فقد تم تدعيم بعض المناهج وخاصة اللغة العربية بالدروس التي تشرح القضية الفلسطينية، وعلى سبيل المثال فقد تم إضافة درس بعنوان "القدس مدينة عربية إسلامية" وتضمن شرح وتفصيل التاريخ مدينة القدس زهرة المدائن وأهميتها للعرب والمسلمين، وتوضيحاً لاكاذيب اليهود وادعاءاتهم الباطلة.

وتابع التقرير أن مناهج الدراسات الاجتماعية (التاريخ - الجغرافيا) تضمنت موادا علمية تخص القضية الفلسطينية.