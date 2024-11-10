خلال زيارة مفاجئة لمدارس المرج.. توجيهات مهمة من وزير التعليم بشأن الغياب

كتب- أحمد الجندي:

تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة من المدارس بإدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة صباح اليوم الموافق الأحد وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية للعملية التعليمية بمختلف مدارس الجمهورية.

وبحسب بيبان، رافق الوزير، خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وزار "عبد اللطيف" مدرسة "الفاروق عمر الابتدائية"، والتى تضم عدد 3200 طالب وطالبة خلال الفترة الصباحية، وتعد من المدارس ذات الكثافات الطلابية العالية 47 المتبقية على مستوى الجمهورية والتى تبذل الوزارة جهودا مكثفة لخفض الكثافات الطلابية بها، حيث حرص الوزير خلال تفقده لفصول المدرسة على متابعة نسب حضور الطلاب، والجهود المبذولة لتقليل الكثافات الطلابية بالمدرسة، موجها بتوفير عدد إضافي من العمال ومعلمين إضافيين بالحصة بالمدرسة.

وعقب ذلك، تفقد الوزير مدرسة " المرج الثانوية بنات”، حيث حرص على متابعة عدد ونسب حضور الطالبات بكل فصل وتسجيل الغياب في دفاتر الحضور والغياب، موجها بالالتزام بالقرارات والآليات المنظمة للتقييمات الأسبوعية، موجها بإرسال لجان متابعة للمدرسة لتطبيق الآليات والقرارات المنظمة لأعمال السنة وانتظام حضور الطالبات، كما وجه أيضا بتوفير معلمين بالحصة للمدرسة.

وتفقد وزير التربية والتعليم مدرسة "الشهيد بيشوى شهدي الإعدادية بنين"، وتفقد عددًا من الفصول، وحرص على الاطمئنان على مستوى الطلاب الدراسي ومدى إلتزامهم بكراسات الحصة والواجبات المدرسية ومتابعة نسب الحضور والغياب.

واختتم الوزير جولته بتفقد مدرسة "جمال عبد الناصر الابتدائية"، حيث حرص على متابعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة ومدى التزامهم بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، فضلا عن التزام المعلمين بتسجيل التقييمات الأسبوعية.