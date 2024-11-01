مستوى الامتحان متوسط.. "أمهات مصر" تستطلع الآراء بشأن اختبارات شهر أكتوبر

كتب- أحمد الجندي:

أجرت عبير أحمد مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، استطلاعًا لأولياء أمور الطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، الذين يؤدون اختبارات شهر أكتوبر، بشأن مستوى الامتحان وملاحظاتهم.

ونشرت، عبير أحمد على صفحة اتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استطلاعًا تضمن: "إيه رأيكم في مستوى امتحانات شهر أكتوبر.. شاركونا بتعليقاتكم وملاحظاتكم خلونا نفيد بعض".

وتضمن استطلاع الرأي ثلاث اختيارات، حيث جاءت نتيجة "سهل" بنسبة 10%، و"متوسط" 62%، و"صعب" 28%.

وتفاعل عشرات أولياء الأمور بتعليقاتهم، حيث قالت ولي أمر: "لحد النهاردة كويسة، لسة بكرة الساينس وفرنش بس الدروس كتير والمنهج اللى بنمتحنه كبير جدًا، بس لينا رجاء ممكن الوزارة تعفينا من التقييمات الأسبوعية عشان نرتاح شوية من الامتحانات والتقييمات لأولى إعدادي".

وأضافت ولي أمر أخرى: "أنا شايفه إن في إدارات الامتحان كان سهل فيها ومحافظات كان متوسط وإدارات أخرى كان صعب، والتوجيه الخاص بكل إدارة هو الوحيد المسؤل عن هذا التفاوت، فرجاء من الموجهين المسئولين مراعاة ذلك نظرًا لكمية الضغوط الواقعة على الطالب وولي الأمر".

وذكرت ولي أمر: "أنا شايفه إن الامتحانات متوسطة وعبارة عن تدريب لطلاب الصف الثاني، على مستوى كل المواد ومستوى الامتحانات معقول ولكن الوقت واليوم فيه مادتين وامتحانات كل أسبوع ومعاهم الشهر هو ده حمل على الولاد، ونتمنى تكون شهرية فى معاد منتظم وميكونش فى اليوم مادتين".