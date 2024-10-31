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اختتام الملتقى التربوي السابع لإيجاد حلول إبداعية في "التقييم التربوي"

07:18 م الخميس 31 أكتوبر 2024

فعاليات الملتقى التربوي السابع

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(أ ش أ):

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات الملتقى التربوي السابع، تحت عنوان "التقييم التربوي.. تحديات وحلول إبداعية"، الذي يقام في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، وتحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة و بإشراف الدكتورة إيمان أحمد هريدى عميد كلية الدراسات العليا للتربية.

وشهدت فاعليات الملتقى التربوي السابع تفاعلا كبيرا، وإشادة واسعة بالتجربة العملية التي طبقها صناع الملتقى من خلال عدة حقائب تدريبية أعدها وشارك فيها عدد من علماء وخبراء التربية في جامعتي القاهرة وعين شمس بجانب مجموعة من خبراء التربية بالوطن العربي.

واستعرض القائمون على الفاعلية العديد من أساليب التقييم التربوي، من خلال طرح ما قدمته ورش العمل، وكذلك طرح طرق الأسئلة الدراسية والأخطاء الواردة فيها، وطرح الطرق الصحيحة لتلك الأسئلة، كما ركز القائمون على الفاعلية على مشاركة وتدريب المعلم؛ ليكون قادرا على تطبيق تلك الأساليب.

هذا المحتوى من

Asha
الملتقى التربوي السابع مبادرة بداية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف التقييم التربوي
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