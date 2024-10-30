"التعليم" تطلق الورشة الأولى لتطوير مناهج التربية الفكرية

كتب- محمد أبو بكر:

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف الورشة الأولى لتطوير مناهج التربية الفكرية وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويشارك في هذه الورشة، بحسب بيان الوزارة، الأربعاء، لفيف من أساتذة وخبراء التربية الخاصة في مصر، من جامعات: (الزقازيق والإسكندرية، وبورسعيد وبنها والقاهرة)، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للتعليم العام والإدارة العامة للتربية الخاصة، والإدارة المركزية للمناهج.

وتشمل محاور المنهج الجديد الذي يتم العمل علي بنائه موضوعات حول (من أكون، والتواصل مع العالم من حولي، وكيف يعمل العالم)، حيث من المتوقع الانتهاء من هذه المناهج بنهاية شهر مارس ٢٠٢٥.

وتتيح القرارات الوزارية للطفل الذي يدرس المناهج المعدلة التحويل لمدارس التعليم العام مستقبلا إذا ما سمحت قدراته بذلك.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعظيم الاستفادة من مديري المدارس الذين تم تعيينهم من خلال هذه المبادرة، فهم نواة التغيير المنشود في منظومة التعليم المصري.

يذكر أنه في إطار المبادرة الرئاسية لإعداد 1000 معلم ليصبحوا مديري مدارس، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم المصري من خلال تطوير مهارات القيادة والإدارة لدى مديري المدارس، وتعزيز دورهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، والتي تحظى باهتمام القيادة السياسية،تم عقد لقاء تعريفي مع مديري مدارس - الدفعة الأولى من المبادرة بحضور كل من: رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، ومدير عام الشئون الوظيفية ومدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية .