تنطلق غدًا.. تعرف على ضوابط اختبارات شهر أكتوبر للمرحلة الابتدائية بالجيزة

كتب- مصراوي:

أعلنت مديرية التريبة والتعليم بالجيزة، عن موعد اختبارات شهر أكتوبر للمرحلة الابتدائية والتي تبدأ غدًا الأحد وتستمر حتى يوم الخميس 31 أكتوبر.

كما بدأت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات في تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام بكل مديرية، وعضوية كلًا من (مديري الإدارات التعليمية - التوجيه العام - مديري المراحل بكل المديرية)، وذلك للإشراف على العملية الامتحانية كاملة.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابًا رسمياً متضمنًا ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2024\2025 للمرحلة الابتدائية، إلى المديريات التعليمية على أن تكون المديريات والإدارات مسؤولة عن وضع امتحانات الشهر الأول لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية من خلال موجه أول المادة لجميع المدارس بأنواعها المختلفة، ذلك حسب القرارين الوزاريين رقم 136 و 137 لعام 2024.

جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الثالث الابتدائي

-الأحد 27/10/2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-الإثنين 28/10/2024: امتحان مادة الرياضيات.

-الثلاثاء 29/10/2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 30/10/2024: محتوى متعدد التخصصات (اكتشف) التربية الدينية.

ثانيًا: جدول امتحان شهر أكتوبر للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)

- يوم الأحد 27/10/2024: امتحان مادتى اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 28/10/2024: امتحان مادتى العلوم، والمهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء 29/10/2024: امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء 30/10/2024: امتحان مادتى الرياضيات، وICT تكنولوجيا المعلومات.