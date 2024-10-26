اختبارات شهر أكتوبر| مدارس تُطالب الأهالي بتوفير ورق الامتحانات.. ومطالب عاجلة من أولياء الأمور

كتب- أحمد الجندي:

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إنها تلقت عدة شكاوى من أولياء الأمور عن لجوء بعض المدارس لمطالبتهم بتوفير ورق لطباعة امتحانات شهر أكتوبر عبر تجميع المبالغ اللازمة لذلك وإلا سيضطر المعلم إلى كتابة الامتحانات على السبورة.

وأوضحت "الحزاوي"، أنه يصعب على الطلاب نقل الامتحان من السبورة حيث أن ذلك يضيع وقت الامتحان في النقل مما يؤثر بشكل كبير على درجات الطلاب، كما أن تلك المشكلة تشكل عبئًا ماديًا على أولياء الأمور خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية.

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن هناك بعض الأسر التي لديها أكثر من طالب، موضحة أن أعمال السنة الخاصة بالطلاب تُضاف ضمن درجات أعمال السنة.

وتساءلت الحزاوي: لماذا تتكرر هذه الأزمة بالرغم من قيام الوزارة بتأكيد وجود مخصصات مالية لطباعة ورق الامتحانات؟.

وتابعت "الحزاوي": نناشد الوزارة بضرورة التدخل ومتابعة هذه المشكلة حيث أنه هناك العديد من الطلاب يصعب عليهم النقل من على السبورة وسيؤثر ذلك بشكل كبير على أداء الامتحان الخاص بهم.

وفي سياق متصل، تنطلق امتحانات شهر أكتوبر لطلاب مراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي) بمحافظة الجيزة غدًا الأحد الموافق 27 أكتوبر، وتستمر حتى الخميس 31 أكتوبر 2024، حسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وفيما يلي جدول امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل (المرحلة الابتدائية) بالجيزة

أولًا: جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الثالث الابتدائي

- الأحد 27/10/2024: امتحان مادة اللغة العربية.

- الاثنين 28/10/2024: امتحان مادة الرياضيات.

- الثلاثاء 29/10/2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 30/10/2024: محتوى متعدد التخصصات (اكتشف) التربية الدينية.

ثانيًا: جدول امتحان شهر أكتوبر للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)

- الأحد 27/10/2024: امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية.

- الاثنين 28/10/2024: امتحان العلوم، والمهارات المهنية.

- الثلاثاء 29/10/2024: امتحان الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 30/10/2024: امتحان الرياضيات، وICT تكنولوجيا المعلومات.