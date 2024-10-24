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وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بحركة تغييرات موسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية

10:48 م الخميس 24 أكتوبر 2024

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفن

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بحركة تغييرات موسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وتضمنت حركة مديري المديريات التعليمية كالتالي:

1- سماح محمد إبراهيم عبدالله — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

2- الدكتور عربي أبو زيد أحمد بدوي — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.

3- يوسف فؤاد يوسف عبد الحميد الديب — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

4- ناصر حسن محمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

5- علاء فريج جودة سيد أحمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

6- محمد صلاح محمد أحمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

7- مصطفى عبده طه محمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

8- شريف محمد فتحي علي — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

9- ياسر محمود محمد عمارة — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

10- محمد رمضان غريب عطية — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

11- طاهر السيد عبدالعال أحمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

12- أيمن أحمد موسى علي — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية.

13- ياسر محمود محمد محمود — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.

14- سعيد محمود عطية محمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

15- الدكتور خالد خلف قبيصي عثمان — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

16- أمل علي عبدالعاطي الهواري — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.

17- على عبد السلام رجب محمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا.

18- محمد إبراهيم الدسوقي عبدالمجيد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

19- محمد السيد محمد عبدالله — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

20- هاني عنتر سيد إبراهيم — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا.

21- محمد فؤاد محمد عبد الهادي الرشيدي — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان.

22- نادية فتحي عباس أحمد - مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

23- سيد عبدالعزيز عطية علي عيسى — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد.

24- حمزة أمين رضوان محمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء.

25- محمود جابر محمود بدوي — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء.

26- صفوت جارح عبدالعظيم عمر — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.

27- هشام منير — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر.

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مديري ووكلاء المديريات التعليمية المديريات التعليمية حركة مديري المديريات التعليمية
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