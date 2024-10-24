وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بحركة تغييرات موسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بحركة تغييرات موسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
وتضمنت حركة مديري المديريات التعليمية كالتالي:
1- سماح محمد إبراهيم عبدالله — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.
2- الدكتور عربي أبو زيد أحمد بدوي — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.
3- يوسف فؤاد يوسف عبد الحميد الديب — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.
4- ناصر حسن محمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.
5- علاء فريج جودة سيد أحمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.
6- محمد صلاح محمد أحمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.
7- مصطفى عبده طه محمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.
8- شريف محمد فتحي علي — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.
9- ياسر محمود محمد عمارة — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.
10- محمد رمضان غريب عطية — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.
11- طاهر السيد عبدالعال أحمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.
12- أيمن أحمد موسى علي — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية.
13- ياسر محمود محمد محمود — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.
14- سعيد محمود عطية محمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
15- الدكتور خالد خلف قبيصي عثمان — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.
16- أمل علي عبدالعاطي الهواري — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.
17- على عبد السلام رجب محمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا.
18- محمد إبراهيم الدسوقي عبدالمجيد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.
19- محمد السيد محمد عبدالله — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.
20- هاني عنتر سيد إبراهيم — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا.
21- محمد فؤاد محمد عبد الهادي الرشيدي — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان.
22- نادية فتحي عباس أحمد - مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح.
23- سيد عبدالعزيز عطية علي عيسى — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد.
24- حمزة أمين رضوان محمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء.
25- محمود جابر محمود بدوي — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء.
26- صفوت جارح عبدالعظيم عمر — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.
27- هشام منير — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر.
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